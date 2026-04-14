Nel processo contro Leonardo Magri, accusato dell’omicidio della moglie Daniela Gaiani, si sono evidenziati alcuni dettagli emersi nelle indagini. La sorella della vittima ha riferito di aver notato fiori di dimensioni ridotte sulla bara, mentre sono stati trovati abiti già pronti e si è parlato di una certa fretta nel disporre la cremazione. La donna è stata trovata impiccata in casa nel settembre del 2021.

Bologna, 14 aprile 2026 – Nuovo capitolo nel processo nei confronti di Leonardo Magri, 64 anni, accusato dell'omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta impiccata il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d'Argile, in provincia di Bologna. Magri, difeso dall'avvocato Ermanno Corso, è a piede libero e si è sempre dichiarato innocente. In aula oggi era seduto al fianco del suo difensore. L' omicidio contestato è aggravato dalla relazione sentimentale e dai futili motivi: Magri avrebbe ammazzato la moglie, ritrovata impiccata alla spalliera del letto, perché la considerava un ostacolo a vivere una relazione con un'altra donna più giovane (che potrebbe essere sentita nella prossima udienza, il 29 aprile).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Gaiani, i sospetti della sorella: i fiori striminziti sulla bara, gli abiti già pronti, la fretta per la cremazione

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