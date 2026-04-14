Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone, è diventato il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano, superando quota 76,5 milioni di euro. E ora avrà un remake spagnolo. L’accordo è stato siglato con Piperplay, la società di vendite internazionali che gestisce i diritti del film, e rappresenta il primo remake ufficializzato dopo il clamoroso successo al botteghino. Ma non è tutto: Piperplay ha confermato di essere in trattative avanzate anche con Francia e Germania per la vendita dei diritti di remake, segnale che la commedia italiana può davvero conquistare i mercati europei quando riesce a raccontare emozioni universali.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dall’Italia all’Europa: Buen Camino di Checco Zalone batte i record e ora tutti vogliono rifarlo

BUEN CAMINO: Checco Zalone È Tornato E Fa Ridere Davvero!

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Buen Camino da record, Checco Zalone piace (soprattutto) ai cinquantenniBuen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, riscrive la storia del box office italiano.