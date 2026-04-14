Dall’Italia a Berlino | la CEO di Zalando che all’estero è leader
Eloisa Siclari, ingegnera formata al Politecnico di Torino, ricopre il ruolo di CEO per il Sud Europa di Zalando. Nata in Italia, ha sviluppato la sua carriera all’estero, in particolare a Berlino, dove lavora per l’azienda di moda online. In un’intervista al Corriere della Sera, ha condiviso il suo percorso professionale e ha espresso alcune considerazioni sulla situazione in Italia.
La confessione. Eloisa Siclari, ingegnera formata al Politecnico di Torino e oggi CEO per il Sud Europa di Zalando, racconta a Corriere della Sera una carriera costruita all’estero e uno sguardo critico sull’Italia. «Quando torno per lavoro, alcuni colleghi mi vedono ancora come una ragazzina», spiega. «A Berlino, invece, è normale vedere quarantenni – e molte donne – in ruoli apicali». Secondo Siclari, il problema è culturale: «In Italia siamo ancora in ritardo nel valorizzare i giovani, e di conseguenza anche le donne». Una condizione che, ammette, avrebbe probabilmente limitato la sua crescita se fosse rimasta a Torino. Il suo percorso parte proprio dal capoluogo piemontese: «Ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Torino pensando all’industria automotive.🔗 Leggi su 361magazine.com
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