Eloisa Siclari, ingegnera formata al Politecnico di Torino, ricopre il ruolo di CEO per il Sud Europa di Zalando. Nata in Italia, ha sviluppato la sua carriera all’estero, in particolare a Berlino, dove lavora per l’azienda di moda online. In un’intervista al Corriere della Sera, ha condiviso il suo percorso professionale e ha espresso alcune considerazioni sulla situazione in Italia.

La confessione. Eloisa Siclari, ingegnera formata al Politecnico di Torino e oggi CEO per il Sud Europa di Zalando, racconta a Corriere della Sera una carriera costruita all’estero e uno sguardo critico sull’Italia. «Quando torno per lavoro, alcuni colleghi mi vedono ancora come una ragazzina», spiega. «A Berlino, invece, è normale vedere quarantenni – e molte donne – in ruoli apicali». Secondo Siclari, il problema è culturale: «In Italia siamo ancora in ritardo nel valorizzare i giovani, e di conseguenza anche le donne». Una condizione che, ammette, avrebbe probabilmente limitato la sua crescita se fosse rimasta a Torino. Il suo percorso parte proprio dal capoluogo piemontese: «Ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Torino pensando all’industria automotive.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dall’Italia a Berlino: la CEO di Zalando che all’estero è leader

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