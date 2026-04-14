Nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, le forze dell’ordine di Crotone hanno eseguito tre arresti legati a un’indagine su frodi nel settore della distribuzione di carne all’ingrosso. L’operazione ha portato alla scoperta di un sistema di fallimenti truccati, che coinvolgeva diverse aziende e pratiche illecite per alterare i bilanci. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia volta a contrastare le irregolarità nel settore alimentare.

Nella mattinata di questo martedì 14 aprile 2026, le forze dell’ordine del Comando Provinciale di Crotone hanno colpito un sistema di frodi strutturato nel settore della distribuzione all’ingrosso di carni. Tre imprenditori sono stati coinvolti da provvedimenti cautelari — due con la misura del carcere e uno con gli arresti domiciliari — per aver gestito una serie di fallimenti orchestrati che hanno causato un debito verso il fisco superiore ai 730.000 euro tra il 2016 e il 2024. L’operazione, richiesta dal Procuratore Domenico Guarascio, ha portato anche al sequestro di sei società di comodo con sede a Rocca di Neto, utilizzate per perpetrare l’illecito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, maxi colpo al sistema carni: 3 arresti per fallimenti truccati

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