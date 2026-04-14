Il Comune di Cremona ha annunciato che le mense scolastiche adotteranno piatti biologici destinati a circa 3000 bambini. L’operazione fa parte della partecipazione alla Green Food Week 2026, un evento nazionale che si svolge fino al 17 aprile. La trasformazione riguarda l’introduzione di alimenti provenienti da agricoltura biologica nelle refezioni delle scuole della città.

Il Comune di Cremona ha avviato la partecipazione alla Green Food Week 2026, un’iniziativa nazionale che si protrae fino al 17 aprile. La decisione amministrativa impatta direttamente sulla tavola di circa 3000 bambini e bambine tra asili nido, scuole dell’infanzia comunali e istituti primari statali, attraverso l’introduzione di menù progettati per ridurre l’impronta climatica della ristorazione collettiva. Cremona punta sulla mensa biologica per educare le nuove generazioni. La strategia adottata dall’amministrazione locale non si limita a una dichiarazione d’intenti, ma si traduce in scelte alimentari precise per i piccoli cittadini. Per questa edizione della settimana dedicata alla sostenibilità, i menù scolastici sono stati interamente riconvertiti verso il biologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona rivoluziona le mense: piatti bio per 3000 bambini

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