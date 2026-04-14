Crans-Montana Moretti indagati per omicidio dalla Procura di Roma | negli atti le testimonianze degli italiani

La procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di un uomo e di una donna, entrambi coniugi e proprietari di un locale a Crans-Montana, in relazione a un omicidio avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno. Nei documenti ufficiali sono presenti testimonianze di cittadini italiani che avrebbero assistito agli eventi. La questura svizzera ha collaborato alle indagini, che sono ancora in corso.

La procura di Roma ha iscritto nel registro delle notizie di reato i titolari del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti. Le accuse sono di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Tra gli atti dell’inchiesta anche le testimonianze dei ragazzi italiani sopravvissuti all’incendio. I coniugi Moretti indagati a Roma per la strage di Crans-Montana Cosa c'è negli atti della nuova inchiesta La strage di Crans-Montana I coniugi Moretti indagati a Roma per la strage di Crans-Montana Jacques Moretti e la moglie Jessica,...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, Moretti indagati per omicidio dalla Procura di Roma: negli atti le testimonianze degli italiani Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti indagati dalla procura di Roma: “Ulteriore passo per vittime e famiglie”Sono ufficialmente indagati dalla procura di Roma i coniugi Jessica e Jacques Moretti per la strage di Crans-Montana: 41 morti e oltre 100 feriti di... Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica Moretti(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana... Crans-Montana, primo vertice Italia-Svizzera: magistrati a Berna La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicol - facebook.com facebook Il sindaco di Crans-Montana: "Non sapevo di problemi nei controlli" #crans-montana x.com