A Roma, i coniugi Moretti sono sottoposti a indagini in relazione a un incidente avvenuto a Crans Montana, che ha coinvolto un incendio con conseguenze gravi. Le accuse formulano ipotesi di disastro colposo e omicidio plurimo colposo, oltre a lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto per chiarire le eventuali responsabilità.

Il primo passo era stato compiuto con le testimonianza di quanti sono sopravvissuti al rogo e con le autopsie dei ragazzi italiani deceduti. Ora, i nomi dei coniugi sono stati iscritti nel registro degli indagati e i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, possono procedere contestando i reati didisastro colposo,omicidio plurimo colposo,incendioelesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Jacques e Jessica Moretti, i gestori del bar Le Constellation di Crans Montana avevano avuto un primo confronto con gli inquirenti a seguito della tragica notte di Capodanno, dove hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma: disastro o omicidio colposo plurimo

Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimoSaranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al...

Crans, coniugi Moretti indagati anche a Roma per disastro e omicidio plurimo colposoJacques e Jessica Moretti, gestori del locale Le Constellation che ha preso fuoco la notte del 1° gennaio a Crans-Montana, ora sono sotto indagine...