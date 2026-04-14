I coniugi Moretti, titolari del locale che ha subito un incendio nella notte del primo gennaio a Crans-Montana, sono stati inseriti in un'indagine anche in Italia. Le autorità italiane li accusano di disastro e omicidio plurimo colposo, oltre alle indagini già in corso in Svizzera. La vicenda riguarda il rogo che ha causato danni e vittime, coinvolgendo direttamente i gestori del locale.

Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale Le Constellation che ha preso fuoco la notte del 1° gennaio a Crans-Montana, ora sono sotto indagine anche in Italia. La procura di Roma li ha iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Stando a quanto si apprende, i due al momento non verranno sentiti a Roma. L’inchiesta condotta dal procuratore Francesco Lo Voi e dal pm Stefano Opilio ha messo agli atti le testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale. Tutti, ormai, sono fuori pericolo dopo lunghe settimane trascorse negli ospedali italiani, dove i medici hanno lottato con tutte le loro forze per strapparli alla morte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans, coniugi Moretti indagati anche a Roma per disastro e omicidio plurimo colposo

Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimoSaranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al...

I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.