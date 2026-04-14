Costo Degasperi soffre ma non molla

Nel fine settimana, Diego Degasperi ha affrontato una sfida lungo la Salita del Costo, un percorso noto per le sue difficoltà. Nonostante le fatiche e i problemi riscontrati, il ciclista ha deciso di continuare senza arrendersi. La gara ha messo in evidenza le difficoltà legate al percorso, ma Degasperi ha mantenuto la determinazione. La corsa si è conclusa con una prova di resistenza, senza che ci siano stati incidenti o abbandoni.

Non tutte le ciambelle escono con il buco, questo è risaputo, ma la Salita del Costo vissuta nel weekend da Diego Degasperi va letta nella giusta prospettiva. Il pilota di Trento, in campo con la consueta Norma M20-FCGEA Zytek curata dal Team Faggioli, appariva in difficoltà sulla prima tornata.🔗 Leggi su Trentotoday.it Dal Costo arriva DegasperiXmotors Team e Next Racing aprono le porte di casa al plurititolato pilota di Trento, già nella rosa dei candidati al successo nella classica salita... Sarzana soffre ma vince. Una cinquina a BreganzeL’Hockey Sarzana torna dalla trasferta di Breganze con tre punti d’oro che consentono di agganciare l’ottavo posto nella classifica del campionato di... Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. Rincari e costo dell'energia, sicurezza in città e il rilancio dell'ex Atesina tra gli argomenti in primo piano sui quotidiani locali oggi in edicola in Trentino x.com PER GT RACING OTTIMO ESORDIO STAGIONALE ALLA SALITA DEL COSTO Debutto positivo per il team GT Racing, protagonista all’ edizione 2026 della Salita del Costo con risultati di rilievo e segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti. A brill - facebook.com facebook