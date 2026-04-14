Costo Degasperi soffre ma non molla

Da trentotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, Diego Degasperi ha affrontato una sfida lungo la Salita del Costo, un percorso noto per le sue difficoltà. Nonostante le fatiche e i problemi riscontrati, il ciclista ha deciso di continuare senza arrendersi. La gara ha messo in evidenza le difficoltà legate al percorso, ma Degasperi ha mantenuto la determinazione. La corsa si è conclusa con una prova di resistenza, senza che ci siano stati incidenti o abbandoni.

Non tutte le ciambelle escono con il buco, questo è risaputo, ma la Salita del Costo vissuta nel weekend da Diego Degasperi va letta nella giusta prospettiva. Il pilota di Trento, in campo con la consueta Norma M20-FCGEA Zytek curata dal Team Faggioli, appariva in difficoltà sulla prima tornata.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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