Corrivillapiana | 10 anni di sport e il nuovo Karpos Trail da 22 km
Domenica 19 aprile 2026, il territorio di Borgo Valbelluna ospiterà la decima edizione della Corrivillapiana, una manifestazione dedicata alla corsa che quest’anno festeggia dieci anni. L’evento coinvolgerà atleti e appassionati locali e non, con una gara di 22 chilometri denominata Karpos Trail. La corsa si svolgerà lungo percorsi all’interno dei paesaggi della zona, attirando partecipanti di diverse età e livelli di preparazione.
Domenica 19 aprile 2026, il territorio di Borgo Valbelluna si animerà con la decima edizione della Corrivillapiana, un appuntamento che celebra un decennio di sport e aggregazione sociale. La manifestazione, nata nel 2015, segna un traguardo di resilienza dopo le interruzioni forzate causate dalla pandemia, evolvendosi da semplice evento locale a pilastro della comunità attraverso nuove sfide atletiche e un profondo spirito di solidarietà. Un nuovo traguardo tecnico tra memoria e partecipazione attiva. L’edizione corrente introduce un elemento di novità strutturale: il percorso competitivo da 22 chilometri, denominato Corrivillapiana Karpos Trail.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Bergamo corre: oltre 6mila runners tra mezza maratona e 10 km. Festa serale con l’Urban Trail - Podi, foto e il video della partenza
Leggi anche: A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità
Per i tuoi trekking primaverili un completo Karpos spring/summer 2026: pantalone Seceda t-shirt Loma evo giacca Parete insieme alle nuove La Sportiva #ultraraptor3. Ti piace Diccelo nei commenti e scopri i capi sul nostro shop su www.mountainexperi - facebook.com facebook