Corrivillapiana | 10 anni di sport e il nuovo Karpos Trail da 22 km

Domenica 19 aprile 2026, il territorio di Borgo Valbelluna ospiterà la decima edizione della Corrivillapiana, una manifestazione dedicata alla corsa che quest’anno festeggia dieci anni. L’evento coinvolgerà atleti e appassionati locali e non, con una gara di 22 chilometri denominata Karpos Trail. La corsa si svolgerà lungo percorsi all’interno dei paesaggi della zona, attirando partecipanti di diverse età e livelli di preparazione.