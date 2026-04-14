Continua il rinnovamento forzato dentro Forza Italia

Nella giornata si è conclusa la decisione di Paolo Barelli di dimettersi dal ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. La scelta arriva in un momento di cambiamenti interni al partito, che sta attraversando un periodo di rinnovamento forzato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di riorganizzazione interna senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi specifici.

Forzato dai Berlusconi: Paolo Barelli si è dimesso da capogruppo del partito alla Camera, e ci sarà qualche rimescolamento Paolo Barelli ha comunicato lunedì sera le sue dimissioni dall’incarico di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il suo successore sarà Enrico Costa, vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera, che verrà eletto dai deputati forzisti martedì sera alle 20. Le dimissioni di Barelli sono uno dei cambiamenti voluti all’interno del partito da Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli del fondatore Silvio Berlusconi. Sono sommovimenti innescati dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, ma legati a più generali malumori presenti da tempo all’interno della famiglia nei confronti della gestione del partito da parte del segretario Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Continua il rinnovamento forzato dentro Forza Italia Forza Italia, continua il rinnovamento di Marina Berlusconi: addio anche a Barelli, si punta a CostaProcede spedito il progetto di rinnovamento del partito voluto da Marina Berlusconi: dopo l'addio di Maurizio Gasparri da capogruppo forzista al... Leggi anche: Forza Italia, Marina Berlusconi chiede il rinnovamento. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Appuntamento alle ore 13 con i consiglieri regionali di Tridico Presidente e Forza Italia. Al centro del dibattito la discussa norma che aumenta i costi della politica calabrese - facebook.com facebook Ventidue anni sono passati dal giorno della barbara uccisione di Fabrizio Quattrocchi a Baghdad. Il tempo non ha scalfito la forza delle sue ultime parole: "adesso vi faccio vedere come muore un italiano", mentre cercava di liberarsi dal cappuccio che gli avev x.com