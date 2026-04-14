Continua il rinnovamento forzato dentro Forza Italia

Da ilpost.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata si è conclusa la decisione di Paolo Barelli di dimettersi dal ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. La scelta arriva in un momento di cambiamenti interni al partito, che sta attraversando un periodo di rinnovamento forzato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di riorganizzazione interna senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi specifici.

Forzato dai Berlusconi: Paolo Barelli si è dimesso da capogruppo del partito alla Camera, e ci sarà qualche rimescolamento Paolo Barelli ha comunicato lunedì sera le sue dimissioni dall’incarico di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il suo successore sarà Enrico Costa, vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera, che verrà eletto dai deputati forzisti martedì sera alle 20. Le dimissioni di Barelli sono uno dei cambiamenti voluti all’interno del partito da Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli del fondatore Silvio Berlusconi. Sono sommovimenti innescati dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, ma legati a più generali malumori presenti da tempo all’interno della famiglia nei confronti della gestione del partito da parte del segretario Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilpost.it

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