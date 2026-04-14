I tifosi dell’Empoli hanno rivolto alcune contestazioni ai giocatori, affermando che devono impegnarsi di più. Durante la partita, i supporter hanno espresso il loro malcontento con cori e parole di critica, sottolineando che la squadra deve migliorare le prestazioni. La situazione si inserisce in un momento cruciale, con la squadra che si trova in una posizione di rischio in classifica e con poche giornate rimaste alla fine del campionato.

"Se come tifosi arriviamo a contestare, è perchè riteniamo che ci sia qualcosa che non va. Ci rendiamo conto che siamo alle ultime battute e che il rischio retrocessione è reale. Continueremo a non far mancare il nostro supporto alla squadra, ma serve un cambio di rotta". Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Club Azzurri, ha commentato in modo chiaro la contestazione che un gruppo di tifosi azzurri ha riservato ai giocatori dell’ Empoli al ritorno in città, dopo la sconfitta di misura rimediata in trasferta sul campo del Padova. Una sconfitta che lascia la formazione di mister Caserta al quindicesimo posto nella classifica di Serie B, con un solo punto di margine sulla zona playout.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contestazione per l’Empoli. I tifosi ai giocatori: "Dovete dare molto di più"

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ALLA SCOPERTA DEI TIFOSI DELL'EMPOLI

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