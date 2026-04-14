Conte vuole certezze sulle ambizioni del Napoli

L’ex allenatore della squadra ha espresso la volontà di conoscere chiaramente le ambizioni del club. La squadra partenopea, infatti, si trova ormai esclusa dalla corsa al titolo di campione d’Italia. Questa dichiarazione arriva dopo le recenti partite e i risultati che hanno decretato l’uscita dalla lotta per lo scudetto. La richiesta di spiegazioni si inserisce in un momento di riflessione per il club e il suo staff tecnico.

Il Napoli è ufficialmente fuori dalla lotta scudetto. Da domenica pomeriggio l’argomento principe è un altro: la permanenza di Conte sulla panchina azzurra. Ha un contratto triennale, quindi dovrebbe rimanere un altro anno. Ma i contratti contano relativamente. Il vero nodo è la visione di allenatore e presidente sul futuro del Napoli. Il Mattino oggi ne scrive con Pino Taormina che illustra le domande del tecnico salentino e fotografa la situazione. Eccole: la vediamo ancora tutti allo stesso modo? Andiamo ancora tutti nella stessa direzione? Abbiamo ancora la stessa visione e la stessa programmazione del futuro? Se De Laurentiis dirà di sì a ognuno di questi quesiti, compresa la conferma dell’assoluta carta bianca per tutte le faccende dell’area sportiva, il Conte-ter verrà varato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte vuole certezze sulle ambizioni del Napoli Napoli-Conte: il patto del terzo anno tra ambizioni e “Piano B”Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni raccolte presso l’ambiente partenopeo delineano uno scenario di apparente stabilità che nasconde, tuttavia,... Leggi anche: Napoli, abbondanza offensiva e certezze tattiche: Conte blinda il tridente ANTONIO CONTE DOPO NAPOLI-CHELSEA Veti e divieti. Conte vuole le primarie, gelo Schlein x.com Conte vuole restare a Napoli ma ha una richiesta (forse irrealizzabile) per Aurelio De Laurentiis Attualmente guadagna 8 milioni di € l'anno ed è l'allenatore più pagato della Serie A. ++ L'articolo completo nel 1° commento - facebook.com facebook