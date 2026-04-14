Conte-Schlein duello a distanza | la segretaria al Nazareno per la direzione Pd l’ex premier col suo libro al Tempio di Adriano

A Roma, nel pomeriggio del 14 aprile 2026, si sono svolti due eventi politici che hanno attirato l’attenzione: la segretaria del Partito Democratico si è recata al Nazareno per la riunione di direzione, mentre l’ex presidente del Consiglio ha presentato il suo nuovo libro al Tempio di Adriano. Le strade cittadine sono avvolte da un cielo grigio e dall’odore di pioggia, mentre in Parlamento si discute delle sorti di un ex capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Roma, 14 aprile 2026 - Odore di pioggia e cielo coperto per le strade di Roma. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio: nei Palazzi tiene banco il futuro di Paolo Barelli, novello ex capogruppo di Forza Italia alla Camera. Fuori, invece, domina il campo largo. Giuseppe Conte ed Elly Schlein si fronteggiano a 600 metri di distanza. Nel Tempio di Adriano il primo, a largo del Nazareno la seconda. Un’autocelebrazione di mondi, in entrambi i casi: il presidente del Movimento 5 Stelle, attorniato dai fedelissimi, presenta il suo libro, il primo da quando è in politica. Un occhio al passato e il resto del corpo proteso verso il futuro: non a caso, infatti, si intitola Una nuova primavera.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte-Schlein, duello a distanza: la segretaria al Nazareno per la direzione Pd, l’ex premier col suo libro al Tempio di Adriano Tre anni di Elly Schlein a Largo del Nazareno, la segretaria del Pd che non è diventata leaderTre anni fa, il 12 marzo del 2023, Elly Schlein diventava segretaria nazionale del Partito democratico, battendo al ballottaggio delle primarie, con... Leggi anche: Conte e Schlein si ?scaldano?: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo Chigi Argomenti più discussi: Schlein-Conte, risiko primarie. Il pressing di Renzi, con Franceschini (che punta anche su Silvia Salis); Conte-Schlein duettano in Aula, pronta l'alternativa a Meloni; Conte-Schlein, duello a distanza: la segretaria al Nazareno per la direzione Pd, l’ex premier col suo libro al Tempio di Adriano; Le opposizioni compatte contro il governo: In quattro anni non avete fatto niente. Nel vuoto creatosi tra la figura di Elly Schlein e quella di Giuseppe Conte si è creato lo spazio per parlare della sindaca di Genova, Silvia Salis - facebook.com facebook Veti e divieti. Conte vuole le primarie, gelo Schlein x.com