Congedo mestruale retribuito a che punto siamo Grandi aziende vs pmi e pubblico | Italia a due velocità

In Italia il dibattito sul congedo mestruale retribuito coinvolge sia grandi aziende che piccole e medie imprese, oltre al settore pubblico. Attualmente, non esiste una norma nazionale obbligatoria, anche se alcune realtà private e pubbliche stanno iniziando a adottare misure specifiche. La questione riguarda principalmente le tutele per la salute femminile sul luogo di lavoro e le differenze tra le diverse realtà imprenditoriali del paese.

Roma, 14 aprile 2026 – Il tema del cosiddetto ‘ welfare rosa ’ in Italia, con particolare riferimento al congedo mestruale e alle tutele per la salute femminile nel contesto lavorativo, rappresenta uno dei nodi più complessi del dibattito giuslavoristico contemporaneo. Nonostante la crescente sensibilità sociale, l'Italia si trova in una fase di transizione caratterizzata da un marcato scollamento tra le iniziative spontanee del settore privato e l'immobilismo del legislatore nazionale. Dismenorrea e endometriosi senza tutele. Dal punto di vista statistico, la necessità di un intervento normativo è supportata da dati clinici e sociali rilevanti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Congedo mestruale retribuito, a che punto siamo. Grandi aziende vs pmi e pubblico: Italia a due velocità Leggi anche: Trasporto pubblico: arriva il congedo mestruale retribuito al 100% Miccolis introduce il congedo mestruale retribuito Azienda di trasporti puglieseDi seguito un comunicato diffuso da Miccolis: Evolvere il modello di trasporto pubblico partendo dal valore delle persone.