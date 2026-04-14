Confabulare torna sulla Murgia e a teatro insieme a Vera Gheno per veri Grammamanti

Confabulare torna sulla Murgia per due eventi a teatro, con la partecipazione della sociolinguista Vera Gheno. Gli appuntamenti sono dedicati agli appassionati di parole e linguaggio e si svolgeranno in un contesto teatrale. La collaborazione con Vera Gheno arricchisce il programma, che si rivolge a un pubblico di veri appassionati di linguistica e cultura. Le date e i dettagli degli incontri sono stati comunicati di recente.

Solo per veri amanti delle parole i prossimi due appuntamenti di Confabulare, in compagnia della sociolinguista Vera Gheno.“Siamo le parole che scegliamo” è il titolo del Confabulare in relazione sabato 18 aprile presso il Nuovo Teatro Comunale con ingresso libero alle 18.In questa occasione.🔗 Leggi su Baritoday.it "Grammamanti", lezione spettacolo di e con Vera GhenoSabato 21 marzo, il secondo appuntamento con TALKIN’ ABOUT: una rassegna di lezioni-spettacolo dove “le parole giuste” sono protagoniste e dove la... Leggi anche: Fondazione Dalmine: corso sulla «Storia delle donne 1945-2026» con Vera Gheno