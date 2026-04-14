Concorsi al Comune la graduatoria finale della procedura per Funzionario e Specialista Tecnico

Oggi è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Foggia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, e sul Portale del Reclutamento InPA, la graduatoria finale relativa al concorso per i ruoli di Funzionario e Specialista Tecnico. La procedura concorsuale è stata avviata dall’amministrazione comunale e riguarda i candidati che hanno partecipato alle selezioni. La pubblicazione rappresenta il passo conclusivo della procedura avviata dall’ente.

E’ stata pubblicata oggi, sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale dell’Ente e sul Portale del Reclutamento InPA, la graduatoria finale della procedura concorsuale attivata dall’amministrazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Concorsi Comune, pubblicata la graduatoria finale per il profilo di Funzionario InsegnanteLa prova scritta si è svolta lunedì 19 gennaio presso la Città del Cinema, sostenuta da 95 concorrenti (gli iscritti erano stati iscritti in 153). Concorsi al Comune di Foggia, i risultati delle prove scritte per 'Funzionario Contabile' e 'Funzionario Avvocato'Gli esiti delle procedure concorsuali, con invito alla partecipazione alle prove orali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foggia,...