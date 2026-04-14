Concerto Renato Zero attivato il servizio di bus navette per raggiungere il Palarescifina
Per il concerto di Renato Zero allo Stretto è stato attivato un servizio di bus navette che collega il centro cittadino al Palarescifina. L’artista sarà in concerto con quattro date del suo tour
Renato Zero è pronto a sbarcare in riva allo Stretto con quattro date del suo concerto "L’ora zero in tour 2026”. In occasione dei quattro eventi musicali, che si svolgeranno al PalaRescifina il 15, 16, 18 e 19 aprile, Atm attiverà un servizio speciale. L’azienda metterà a disposizione del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Renato Zero a Messina: ecco il piano bus per i concerti al PalarescifinaLe date del tour L’ORAZERO IN TOUR 2026 porteranno Renato Zero al Palarescifina di Messina nelle giornate del 15, 16, 18 e 19 aprile, con un piano di...