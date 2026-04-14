Con migliaia di euro su un treno per Napoli | arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver portato con sé migliaia di euro trovati su un treno diretto a Napoli. Contestualmente, altri due individui sono stati individuati a Milano dopo aver truffato un’anziana a Genova con la tecnica della finta rapina. Le operazioni di polizia hanno permesso di identificare e fermare i sospetti coinvolti in entrambe le vicende.

Truffano un'anziana a Genova con la tecnica della finta rapina, ma vengono rintracciati dalla polizia a Milano. Uno dei due, in particolare, era a bordo di un treno per Napoli. È successo mercoledì 8 aprile, quando gli agenti della squadra mobile ligure, impegnati nei servizi anti-truffa disposti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, truffa telefonica da 9mila euro: finto corriere arrestato dalla PoliziaSi è presentato come un corriere incaricato di consegnare una nuova carta di credito, ma in realtà faceva parte di una truffa ben orchestrata ai...