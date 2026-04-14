Il commento di un esperto si concentra sulla situazione attuale del Napoli, indicando che la squadra ha già definito le potenziali strategie per le prossime stagioni. In particolare, si parla di una possibile conferma di un allenatore e di un sistema di gioco con tre attaccanti, chiamato tridente, che potrebbe rappresentare la direzione futura del club. La discussione riguarda quindi le scelte tecniche e tattiche che potrebbero essere adottate nel prossimo futuro.

Il presente del Napoli si intreccia già con il futuro. E nelle riflessioni sulla prossima stagione, Maurizio Compagnoni individua una possibile soluzione offensiva molto chiara. Intervenuto a Radio Marte, il telecronista di Sky ha indicato in Neres, Hojlund e Alisson il tridente che, a suo giudizio, potrebbe rappresentare la scelta più interessante per il domani azzurro. La sua idea parte da qui: “Neres-Hojlund-Alisson mi sembra la scelta migliore per il futuro. Certo la scelta per Conte è difficile, perché ha i Fab Four che tutti gli invidiano e toglierne uno non è semplice!” Nel corso dell’intervento, Compagnoni ha poi allargato il discorso alla lotta scudetto, spiegando come il vantaggio dell’Inter non lo sorprenda.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Compagnoni: “Terrei Conte, il tridente futuro è già chiaro”

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