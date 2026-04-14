Commercio malato grave ogni apertura tre chiusure | Confesercenti a congresso tra Ravenna e Cesena
Giovedì 16 aprile si svolgerà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, un momento fondamentale per il rinnovo degli organi direttivi dell’associazione. L’evento conclude un percorso di dieci incontri tenuti nelle province di Ravenna e Cesena, che hanno coinvolto le imprese del settore commerciale. La discussione si concentra sulla situazione del commercio locale, caratterizzata da frequenti aperture e chiusure.
Dopo un percorso articolato in dieci incontri nella provincia di Ravenna e nel territorio cesenate, giovedì 16 aprile si terrà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, appuntamento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno l’associazione nei prossimi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Commercio e turismo, Confesercenti a congresso: “Le piccole imprese sono il motore dei nostri territori”Confesercenti Ravenna-Cesena avvia il percorso congressuale che porterà all’Assemblea di area in programma giovedì 16 aprile.
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