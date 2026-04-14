Commercio malato grave ogni apertura tre chiusure | Confesercenti a congresso tra Ravenna e Cesena

Giovedì 16 aprile si svolgerà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, un momento fondamentale per il rinnovo degli organi direttivi dell’associazione. L’evento conclude un percorso di dieci incontri tenuti nelle province di Ravenna e Cesena, che hanno coinvolto le imprese del settore commerciale. La discussione si concentra sulla situazione del commercio locale, caratterizzata da frequenti aperture e chiusure.