Come per prenotare la visita medico legale per votare a Pontenure e Ferriere

In vista delle elezioni amministrative di maggio nei Comuni di Ferriere e Pontenure, l’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato le procedure per prenotare la visita medica legale a domicilio. La richiesta può essere presentata dai cittadini interessati, in relazione alle necessità di voto, attraverso le modalità indicate dall’ente sanitario. Le visite sono previste per garantire il diritto di voto a chi necessita di assistenza medica durante l’elezione.