Come per prenotare la visita medico legale per votare a Pontenure e Ferriere
In vista delle elezioni amministrative di maggio nei Comuni di Ferriere e Pontenure, l’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato le procedure per prenotare la visita medica legale a domicilio. La richiesta può essere presentata dai cittadini interessati, in relazione alle necessità di voto, attraverso le modalità indicate dall’ente sanitario. Le visite sono previste per garantire il diritto di voto a chi necessita di assistenza medica durante l’elezione.
In occasione delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, che nel territorio piacentino interesseranno esclusivamente i Comuni di Ferriere e di Pontenure, l’Azienda Usl di Piacenza informa i cittadini sulle modalità per richiedere la visita domiciliare del medico legale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Elezioni comunali, Pontenure e Ferriere al voto il 24 e 25 maggioPontenure e Ferriere andranno al voto, per le elezioni comunali, domenica 24 e lunedì 25 maggio.
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