Colori energia e design iconico | la nuova Race Day 2026 di Nike

Nike presenta la collezione Spring ’26 Race Day, caratterizzata da colori vivaci e un design grafico che richiama il DNA del marchio. La linea include soluzioni innovative e materiali pensati per migliorare le performance durante le corse. La collezione si distingue per il suo stile energico e il richiamo all’identità di Nike, con capi pensati per gli appassionati di running e sportivi in cerca di un look distintivo.

La nuova collezione. Colori energici, soluzioni intelligenti e un design grafico che richiama il DNA del brand: Nike Running inaugura una nuova estetica sulla linea di partenza con la collezione Spring ’26 Race Day. L’ispirazione arriva dalle iconiche “Hazard Stripe” delle scatole delle scarpe Nike, reinterpretate in un audace motivo “Hazard Camo”. Il risultato è un mix vibrante di gialli e oro luminosi, blu accesi e tonalità più profonde, che sfuma i confini tra sport e stile, performance e identità visiva. «Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team colore delle calzature per creare un look completo, dalla testa ai piedi, capace di dare agli atleti una vera carica nel giorno della gara», spiega Alyssa Renck.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Colori energia e design iconico: la nuova Race Day 2026 di Nike Design Week 2026, in Piazza Duomo puoi barattare un oggetto (anche strano) con un pezzo iconico di design. Come registrarsi all’eventoNel cuore di Milano, dal 20 al 26 aprile, va in scena la Design Week 2026, durante la quale assisteremo a qualcosa di veramente insolito: in Piazza... Italian Design Day 2026: come il design italiano ripensa città, oggetti e futuroIl 10 marzo torna l’Italian Design Day, la giornata globale dedicata al design italiano.