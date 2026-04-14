Collegamento tra Castellammare e il Monte Solaro | via libera dell' Eav

L’Eav ha ottenuto l’approvazione per il progetto che prevede un collegamento tra la stazione di Castellammare Centro e il Monte Solaro. La conferenza di servizi, dedicata alla valutazione tecnica ed economica, si è conclusa con esito positivo. Ora il progetto può procedere alla fase successiva per la realizzazione del sistema di collegamento tra i due punti.

Si è conclusa con esito favorevole la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del sistema integrato di collegamento tra la stazione di Castellammare Centro e il Monte Solaro. L'intervento, promosso da Eav, rappresenta "un passaggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Collegamento sopraelevato tra stazione Fontanarossa e aeroporto di Catania: via libera al progettoABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso pedonale di 780 metri con tapis roulant La Regione Siciliana ha approvato la realizzazione di un collegamento... Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l'aeroporto"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un...