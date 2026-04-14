City-Arsenal polemiche sulla designazione di Anthony Taylor | l’arbitro proviene da Manchester

La designazione dell’arbitro proveniente da Manchester per la partita tra City e Arsenal ha suscitato discussioni tra i tifosi romanisti, ancora scossi dalla sconfitta ai rigori contro il Siviglia in finale. La scelta ha generato critiche e polemiche, anche se non coinvolge direttamente le due squadre coinvolte nel prossimo match. La decisione ha fatto discutere negli ambienti sportivi, alimentando un dibattito sulle designazioni arbitrali nelle competizioni di alto livello.

Di Anthony Taylor i tifosi romanisti non conservano certo un ricordo positivo, ancora scottati dalla finale persa ai rigori contro il Siviglia. E anche in Inghilterra, a quanto pare, la sua reputazione non è delle più tranquille. Il direttore di gara, residente a Manchester, sarà infatti designato per Manchester City- Arsenal, una sfida che può pesare tantissimo nella corsa alla Premier League. E come pensate che l’abbiano presa i tifosi dei Gunners? Il punto del Daily Mail. Anthony Taylor, la polemica dei supporters londinesi. Si legge sul Daily Mail: I tifosi dell’Arsenal si sono riversati sui social media per sfogare la loro rabbia contro la designazione dell’arbitro di Wythenshawe Anthony Taylor per la sfida decisiva per il titolo contro il Manchester City di domenica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - City-Arsenal, polemiche sulla designazione di Anthony Taylor: l’arbitro proviene da Manchester L’arbitro Taylor vive a Manchester ma dirigerà il big match City-Arsenal lasciando perplessi i tifosiL'arbitro Anthony Taylor è stato scelto per dirigere il big match di Premier tra City e Arsenal. Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati2026-03-03 12:38:00 Breaking news: Tutto pronto per un altro turno di partite di Premier League? Leggi le nostre previsioni qui… Non c’è tregua in...