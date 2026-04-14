Il movimento cinque stelle ha annunciato la lista completa per le prossime elezioni, con una forte presenza femminile, diciassette donne in totale. Tra le candidature, ci sono commenti critici all’attuale amministrazione, accusata di mancanza di coraggio e di non aver ancora ottenuto il terreno per l’ospedale promesso. I rappresentanti del movimento affermano che, in caso di vittoria, ci saranno cambiamenti significativi.

"La nostra lista è completa, siamo orgogliosi avere diciassette donne. Quest’amministrazione non ha avuto coraggio, il sindaco diceva che si sarebbe incatenato per l’ospedale, ma ancora non si è nemmeno preso il terreno per costruirlo". Il capogruppo uscente Roberto Cherubini svela la lista del Movimento 5 Stelle alle prossime comunali, a sostegno di Gianluca Tittarelli nella coalizione di centrosinistra. Candidato a sindaco nel 2020, Cherubini parte da un bilancio critico dell’amministrazione Parcaroli, sottolineando che "le associazioni in questi anni sono state totalmente ignorate". L’attuale consigliere comunale fotografa la città e propone idee per renderla più viva, con un focus sull’ ambiente e sugli incentivi per rendere Macerata più attrattiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque Stelle, la lista è completa: "In campo più donne che uomini, Se vinciamo noi, cambierà tutto"

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