A partire da domenica 19 aprile, il cinema di Manfredonia presenta una nuova programmazione che include il film

. CHE DIO PERDONA A TUTTI Programmazione Domenica 19 aprile ore 20:30Lunedi 20 aprile ore 20:30Martedi 21 aprile ore 20:30Mercoledì 22 aprile ore 20:30 SUPER MARIO GALAXYIL FILM Programmazione Domenica 19 aprile ore 18:30Lunedi 20 aprile ore 18:30Martedi 21 aprile ore 18:30Mercoledì 22 aprile ore 18:30 IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cinema di Manfredonia. La programmazione da domenica 19 aprile

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Argomenti più discussi: Chè famigghja scumbenète: torna il teatro in vernacolo; Spacciava droga in casa e fuori, nelle intercettazioni anche la tentata estorsione; FOLLIE DI JAZZ: CINEMA E TEATRO INSIEME. OGNI TANTO RITORNANO.; Choc a Manfredonia, voleva entrare a scuola per parlare con l'amica. Il no del bidello e il ragazzo lo prende a pugni.

Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm “L’Eterna Domanda” di Domenico Rignanese e l’associazione “Un Girasole per la Vita” incontrano gli studenti per un momento di riflessione e confronto sul senso della vita All’ingresso og - facebook.com facebook