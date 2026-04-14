Cina la protesta di una lavoratrice | dorme 5 ore sulla scrivania e mangia la merenda del capo

Un video che mostra una lavoratrice cinese di Shangqiu, città nella provincia di Henan, sta circolando molto sui social. Nell’immagine si vede l’impiegata che dorme circa cinque ore sulla scrivania e mangia la merenda del suo superiore. La scena ha suscitato molte reazioni tra gli utenti, che condividono il contenuto e commentano l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione su alcune pratiche lavorative nella regione.

È virale in questi giorni il video di un’impiegata cinese, abitante di Shangqiu, una città nella provincia di Henan, nella Cina centrale. La donna ha messo in atto una protesta del tutto particolare contro il suo datore di lavoro, denunciando di essere «sottopagata e sottovalutata». Per questo, ha dormito per cinque ore sulla sua scrivania. La protesta: dormire 5 ore alla scrivania. Secondo quanto riportato sul South China Morning Post, la donna riteneva che il suo stipendio non fosse assolutamente commisurato al suo impegno e che il suo capo la maltrattasse. Avrebbe deciso così di dare un segnale inequivocabile all’azienda: dormire indisturbata e senza nascondersi sulla propria scrivania per 5 ore.🔗 Leggi su Open.online

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