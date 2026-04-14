Ciao e intanto cerca di rubargli l' orologio ma lui reagisce e le tira un calcio

Una donna si è avvicinata a una persona con l’intento di salutarla, ma ha tentato di portarle via l’orologio. La vittima ha reagito prontamente e le ha dato un calcio, riuscendo così a proteggere il proprio oggetto. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e non ci sono state conseguenze più gravi per nessuna delle parti coinvolte.