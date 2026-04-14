Ciao e intanto cerca di rubargli l' orologio ma lui reagisce e le tira un calcio
Una donna si è avvicinata a una persona con l’intento di salutarla, ma ha tentato di portarle via l’orologio. La vittima ha reagito prontamente e le ha dato un calcio, riuscendo così a proteggere il proprio oggetto. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e non ci sono state conseguenze più gravi per nessuna delle parti coinvolte.
La prontezza di riflessi ha permesso alla vittima di mettere al sicuro il suo orologio. Un bel calcio contro chi ha tentato di sfilarglielo, dopo essersi avvicinata con la scusa di salutarlo.L'approccio e il tentativo di furto È successo a Monza, non lontano dall'ospedale San Gerardo, ma episodi.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Blevio: cerca di truffare una pensionata, ma lei reagisce e lo mette in fuga. 33enne arrestatoBlevio (Como), 20 gennaio 2025 – Ha cercato di raggirare una pensionata, spacciandosi falsamente per maresciallo dei carabinieri.
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