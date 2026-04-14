Nella partita contro il Sinigaglia, l'allenatore ha adottato scelte tattiche precise e cambi strategici che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. La gestione dei sostituti ha permesso di mantenere equilibrio e intensità, contribuendo a una prestazione convincente dei nerazzurri. La squadra ha mostrato una maggiore compattezza e determinazione rispetto alle gare precedenti, ottenendo così un risultato che avvicina alla conquista del titolo.

di Lorenzo Vezzaro Chivu Inter, le scelte decisive al Sinigaglia: la gestione dei cambi spiana la strada verso il titolo. La vittoria ottenuta nella trasferta di Como ha consegnato ai nerazzurri un vantaggio in classifica aumentato e una serie di nuove certezze tattiche. Come sottolineato dalle colonne de Il Giorno, il successo è stato il risultato di diverse variabili su cui l’allenatore ha saputo intervenire con grande lucidità e coraggio. Il tecnico ha dimostrato personalità lasciando Alessandro Bastoni negli spogliatoi dopo l’intervallo e, una volta agguantato il pareggio, togliendo dal campo Federico Dimarco, Piotr Zielinski e Francesco Pio Esposito, che erano apparsi tra i meno in palla della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, la maturità tattica del tecnico e il cinismo ritrovato dai nerazzurri

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