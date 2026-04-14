Chiude un ambulatorio medico la rabbia del sindaco | Mai avvisati

Un ambulatorio medico situato in una zona cittadina ha chiuso improvvisamente senza preavviso, suscitando una reazione forte da parte del sindaco. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l’autorità locale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo alla chiusura. La decisione ha colpito i residenti e le istituzioni, che si sono trovate all’improvviso senza un servizio sanitario di riferimento nel quartiere.

La chiusura improvvisa dell’ambulatorio secondario della dottoressa Elvira Angeloni ha scatenato la dura reazione del sindaco Alfredo Cesarini che, dalla pagina social del Comune, ha espresso profonda disapprovazione: "Nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta all’amministrazione". Cesarini critica la scelta di avvisare i pazienti tramite email solo nella serata di sabato. Una modalità che ha generato un "comprensibile disagio, specie tra le persone più fragili e anziane". Cesarini fa sapere di essersi subito attivato contattando l’Ast per cercare una soluzione rapida. Nonostante la consapevolezza delle "criticità esistenti, legate sia ai vincoli normativi sia alla carenza di medici di medicina generale", il sindaco ha ribadito che "ciò non riduce il nostro impegno nel cercare risposte concrete".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude un ambulatorio medico, la rabbia del sindaco: "Mai avvisati" Disturbi del pavimento pelvico, un nuovo ambulatorio medico per la riabilitazione perinealePerdere il controllo della vescica o dell’intestino, convivere con dolore pelvico, affrontare difficoltà funzionali o intime dopo un intervento... Chiusura dell’ambulatorio. Botta e risposta in Regione: "Decisione del medico"La questione della chiusura dell’ambulatorio del medico di famiglia a Pierantonio sbarca in Consiglio regionale. Argomenti più discussi: Chiude un ambulatorio medico, la rabbia del sindaco: Mai avvisati; Ambulatorio Medico Temporaneo aggiornamento aprile 26; Incendiato l'ingresso di un ambulatorio medico a Rosarno; Scoperto un ambulatorio medico irregolare nel catanese. La Virtus chiude la striscia di otto sconfitte: Cantù battuta, 34 per Edwards x.com LIVE | Catania imbarazzante, il Crotone raddoppia e chiude il match: Musso firma il 2-0 Segui la diretta del match su QdS.it https://qds.it/live-crotone-catania-serie-c-diretta-partita/ facebook