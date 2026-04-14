Chirurgia Vertebrale | Successo ALIF a Roma

Da ezrome.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia vertebrale utilizzando la tecnica ALIF. L’operazione ha riguardato il trattamento di una severa spondilolistesi e di una discopatia degenerativa. Si tratta di un intervento complesso che sfrutta un approccio avanzato per affrontare problematiche spinali di questa natura. L’intervento è stato condotto da un team specializzato nel settore.

Cosa: Eccezionale intervento di chirurgia vertebrale complessa per trattare una severa spondilolistesi e discopatia degenerativa avvalendosi dell’avanzata tecnica chirurgica ALIF. Dove e Quando: L’operazione è stata condotta presso il Tiberia Hospital di Roma, parte del network GVM Care & Research, all’inizio del mese di febbraio 2026. Perché: Per restituire un assetto posturale fisiologico e correggere una deformità grave in un paziente di mole imponente, assicurando stabilità primaria e un recupero rapido. Nel panorama medico della capitale, l’innovazione tecnologica continua a tracciare nuove strade per la cura delle patologie più invalidanti.🔗 Leggi su Ezrome.it

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