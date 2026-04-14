Chirurgia Vertebrale | Successo ALIF a Roma

A Roma è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia vertebrale utilizzando la tecnica ALIF. L’operazione ha riguardato il trattamento di una severa spondilolistesi e di una discopatia degenerativa. Si tratta di un intervento complesso che sfrutta un approccio avanzato per affrontare problematiche spinali di questa natura. L’intervento è stato condotto da un team specializzato nel settore.

Cosa: Eccezionale intervento di chirurgia vertebrale complessa per trattare una severa spondilolistesi e discopatia degenerativa avvalendosi dell’avanzata tecnica chirurgica ALIF. Dove e Quando: L’operazione è stata condotta presso il Tiberia Hospital di Roma, parte del network GVM Care & Research, all’inizio del mese di febbraio 2026. Perché: Per restituire un assetto posturale fisiologico e correggere una deformità grave in un paziente di mole imponente, assicurando stabilità primaria e un recupero rapido. Nel panorama medico della capitale, l’innovazione tecnologica continua a tracciare nuove strade per la cura delle patologie più invalidanti.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Chirurgia Vertebrale: Successo ALIF a Roma Chirurgia vertebrale complessa, al Tiberia Hospital di Roma intervento con tecnica Alif(Adnkronos) – Al Tiberia Hospital di Roma, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il Servizio sanitario nazionale, "è stato eseguito con... La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportArezzo, 20 gennaio 2026 – Un Centro di riferimento per la Chirurgia artroscopica e la Chirurgia dello sport nasce all’ospedale di Santa Margherita... POLIMEDICA FIRST STUDI MEDICI POLISPECIALISTICI (DA 40 ANNI AL VS SERVIZIO) VIA GRAMSCI 85, FASANO (BR) TEL. 0804421565 Il Dr. Paolo Regolo, Neurochirurgo dell’équipe Spine Specialists è esperto in Chirurgia vertebrale mininvasiva con te - facebook.com facebook