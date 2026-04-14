Chiesto il processo per Piccione e altri 27 L’ex dirigente Tunno si costituisce parte civile

Oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone e tre società coinvolte in un’indagine sull’amministrazione comunale di Sannicola. Tra gli imputati figura anche un ex dirigente, che si è costituito parte civile. La sostituta procuratrice ha formalizzato l’atto, che coinvolge diverse figure legate alla gestione pubblica locale. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate all’amministrazione del comune e si riferisce a un’inchiesta in corso.

SANNICOLA – La sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese ha formalizzato oggi la richiesta di rinvio a giudizio per 28 persone e tre società coinvolte nell’inchiesta sull’amministrazione di Sannicola. L’udienza preliminare si è aperta davanti alla giudice Giulia Proto nell’aula bunker della casa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Anarchici a processo per le scritte. Zoffili si costituisce parte civileIl deputato comasco Eugenio Zoffili, ieri mattina si è costituito parte civile nel processo a carico di due trentenni, accusati di aver imbrattato... Pratola Serra, il Comune si costituisce parte civile nel processo per appalto pubblicoIl Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deliberato di costituirsi parte civile in un procedimento penale che coinvolge ex...