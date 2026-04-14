' Chi siamo noi' con Fabrizio Brandi al Magazzino di Antonio
L’attore Fabrizio Brandi sarà protagonista di uno spettacolo al Magazzino di Antonio, intitolato “Chi siamo noi”, prodotto da Molina mon amour. Lo spettacolo offre uno sguardo sulla vita e sulla cultura di Livorno, con un focus sulla sua autenticità. La rappresentazione è prevista per il prossimo evento teatrale in programma nella città.
È un tuffo nella Livorno più autentica quello che Fabrizio Brandi propone per il prossimo spettacolo teatrale di Molina mon amour, “Chi siamo noi”. L’appuntamento sul palco del Magazzino di Antonio è per sabato 18 aprile.Lo spettacoloScritta da Gabriele Benucci e Fabrizio Brandi, l’opera narra le.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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