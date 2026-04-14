' Chi siamo noi' con Fabrizio Brandi al Magazzino di Antonio

L’attore Fabrizio Brandi sarà protagonista di uno spettacolo al Magazzino di Antonio, intitolato “Chi siamo noi”, prodotto da Molina mon amour. Lo spettacolo offre uno sguardo sulla vita e sulla cultura di Livorno, con un focus sulla sua autenticità. La rappresentazione è prevista per il prossimo evento teatrale in programma nella città.