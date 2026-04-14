Titta Angellotti è conosciuta come l'ex moglie di un calciatore. La loro relazione è durata diversi anni. Di recente, è finita sulle pagine di cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate da un'altra figura pubblica e per alcuni post pubblicati sui social network.

Titta Angellotti è l’ex moglie di Armando Izzo. Legata al calciatore per diversi anni, è finita al centro del gossip dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico e alcuni post su Instagram. Chi è Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo e suo grande amore. Concetta Angellotti, conosciuta da tutti come Titta, è estranea al mondo dello spettacolo, anche se il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di follower. Riservata e lontana dai riflettori, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Armando Izzo. Titta e il calciatore infatti si sono conosciuti e legati durante l’adolescenza, quando lui era solamente all’inizio della sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un amore intenso che ha superato tante difficoltà, coronato nel 2017 dalle nozze.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Titta Angellotti, l’ex moglie di Armando Izzo

Povera Raffaella Fico, il suo fidanzato ha detto «Ti amo» alla ex moglie: gli ultimi sviluppi

Armando Izzo vuole tornare con la ex moglie: sono sue le rose (e il “Ti amo”) mandate a Titta AngellottiÈ stato Armando Izzo a mandare alla ex moglie Titta Angellotti il fascio di rose rosse apparso su Instagram con il biglietto “Ti amo”.

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