Alla finale di tennis a Monte Carlo, i membri della famiglia Grimaldi si sono riuniti per assistere all’evento. Tra i presenti ci sono Charlotte Casiraghi, Alessandra di Hannover e alcuni fratelli. La partita ha visto confrontarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, attirando l’attenzione dei parenti del principe. L’incontro tra i membri della famiglia e gli atleti si è svolto nel corso della giornata, in un’atmosfera di conviviale condivisione.

A consegnare i trofei sono stati Charlène e Alberto di Monaco. Per assistere alla partita, una sorta di vertice dei Grimaldi, la principessa ha optato per un ampio completo color crema di Ralph Lauren a righe verticali realizzato in tessuto di lana e composto da un blazer doppiopetto e pantaloni, abbinato a una pochette intrecciata di Bottega Veneta e ballerine basse di Roger Vivier. Con loro ha posato la cugina di secondo grado del principe Alberto, la principessa Mélanie-Antoinette de Massy, grande sostenitrice dei principi monegaschi (come sua madre, Elizabeth Ann de Massy, figlia della sorella di Ranieri, Antoinette Grimaldi, lo era di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlotte Casiraghi, Alessandra di Hannover, i fratelli Ducruet: il vertice famigliare dei Grimaldi alla finale di tennis di Monte Carlo

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