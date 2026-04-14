Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 entra nella fase dei quarti di finale, con le partite che si svolgono in diversi stadi europei. La trasmissione degli incontri avviene su vari canali televisivi, con orari che variano in base al calendario stabilito dalla competizione. Attualmente, nessuna squadra italiana è ancora in corsa, lasciando spazio alle altre nazionali che si contendono l'accesso alle semifinali.

Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens!...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Champions League GRATIS in TV questa settimana: ecco dove vederle!

Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionato Negli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. E ha vinto i - facebook.com facebook

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