Cena con delitto da Panacea

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, presso il ristorante Panacea, si svolgerà una cena con delitto organizzata dalla compagnia teatrale Fatti d’Arte. Durante l’evento, si svolgerà un’indagine in tempo reale sulla morte della Signora Spencer, uccisa nel locale. I partecipanti saranno coinvolti nel tentativo di scoprire chi tra i presenti è l’assassino. La serata rappresenta la prima versione di questa iniziativa, che combina cucina e teatro.

La Signora Spencer è stata assassinata ma il killer è ancora qui tra noi. tocca a te scoprire l’assassino!Venerdì 17 e sabato 18 aprile ritorna da @panacearistorante la Cena con Delitto firmata @fattidartetheatre nella sua prima, originale versione.Venerdì 17: 30 posti disponibiliSabato 18: 25.🔗 Leggi su Baritoday.it Il delitto è servito: cena con delitto al Teatro dei Lazzari FeliciSabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è... Leggi anche: Cluedo, cena con delitto da Simposio 41