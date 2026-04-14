Si è conclusa la terza edizione di “Librolì – Pagine inedite”, manifestazione dedicata agli autori emergenti e all’autopubblicazione. La competizione ha visto salire sul podio due autori provenienti dalla provincia di Brescia, con Cavalli e Verzeletti che hanno ottenuto i primi posti. L’evento si è svolto incentrato sulla promozione di scrittori indipendenti e delle loro opere inedite.

Si è conclusa con un podio tutto bresciano la terza edizione di “Librolì – Pagine inedite”, manifestazione dedicata alla promozione degli autori emergenti e del mondo dell’autopubblicazione. Nata da un’idea di Alessia Servidei, direttore artistico della rassegna, e promossa dall’Associazione Noi per Brescia, col patrocinio del Comune, l’iniziativa è una novità nel panorama nazionale dei premi letterari. Sabato e domenica, 23 autori e autrici hanno presentato il proprio libro, raccontandosi nelle interviste condotte da Vito Sabino. Al microfono, si sono alternati: Rossana Lucia Boi, Elisa Cavalli, Silvia Sardelli Giorgetti, Filippo Digiugno,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavalli e Verzeletti. Il podio di Librolì e le pagine inedite

Usa, pubblicate le foto inedite di Epstein morto in carcere: i tentativi di rianimazione, il cappio e le scansioni del collo – Le immaginiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche nuove immagini legate alla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in...

Così è iniziato l’incendio di Crans-Montana, le immagini inedite: la sfilata con le scintille e le fiamme rapidissime nel Constellation – Il videoUn filmato di 18 secondi, mai diffuso prima, documenta il momento preciso in cui è iniziata la tragedia del Constellation, il locale di Crans-Montana...