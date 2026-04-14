Il Catania ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Crotone, in una partita che ha mostrato diversi problemi della squadra. La prestazione complessiva è risultata complicata, con segnali di difficoltà evidenti in più di un settore. La sconfitta rappresenta un passo indietro per il team in questa fase del campionato. La partita si è conclusa con il Crotone in vantaggio, senza ulteriori variazioni sul punteggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sconfitta pesante e segnali preoccupanti. Il Catania esce sconfitto con un secco 2-0 contro il Crotone, al termine di una prestazione che evidenzia gravi difficoltà sotto ogni aspetto del gioco. La squadra rossazzurra è apparsa spenta, poco reattiva e priva di identità, con reparti scollegati e scelte offensive inefficaci. A decidere la gara sono state le reti di Gallo e Musso, che hanno premiato una formazione più organizzata e concreta. Un Catania senza idee e fragile dietro. Gli etnei hanno faticato a costruire gioco, mostrando assenza di soluzioni offensive credibili e affidandosi a iniziative isolate, raramente pericolose.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania in crisi: ko netto contro il Crotone

Il Catania è in crisi, sconfitta a Crotone: 2-0 allo ScidaIl Catania cade con un netto 2-0 contro il Crotone, al termine di una prestazione che lascia più di un campanello d’allarme.

Serie C: Crotone trionfa all’ultimo secondo, Cosenza KO e playoff a rischio: 3-0 e crisi aperta.Il venticinquesimo turno del campionato di Serie C ha regalato emozioni contrastanti alle squadre calabresi, con il Crotone capace di strappare una...

Catania - Crotone 1-0!

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