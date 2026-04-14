A Catania, il percorso di crescita e confronto promosso da Fenimprese prosegue con una nuova tappa prevista per il 17 aprile, dopo il successo del primo incontro. L’iniziativa, avviata recentemente, continua a coinvolgere le imprese locali in incontri dedicati a stimolare il confronto e lo sviluppo. La serie di appuntamenti rappresenta un momento di confronto tra le realtà imprenditoriali della zona, con l’obiettivo di sostenere la crescita del tessuto economico locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo il successo del primo incontro, avanti con il programma. Il percorso di crescita e confronto promosso da Fenimprese continua senza interruzioni. Dopo il significativo successo registrato lo scorso 24 marzo, l’associazione si prepara a proseguire il proprio programma con una nuova tappa di rilievo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 aprile, data che segna il secondo incontro ufficiale di un ciclo pensato per rafforzare il dialogo e il supporto al mondo imprenditoriale. Un calendario dinamico e orientato al futuro. Il programma annuale si distingue per il suo dinamismo e per una visione strategica ben definita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, Fenimprese: prosegue il percorso di crescita, nuova tappa il 17 aprile

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