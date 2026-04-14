Castellaneta arrestato il 42enne | finisce la serie di violenze

A Castellaneta, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni subito dopo aver subito una violenta aggressione dalla sua compagna di 40 anni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in casa. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato e portato in caserma. La vicenda interrompe una serie di episodi di violenza che si erano verificati in precedenza nella stessa zona.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Castellaneta dopo una violenta aggressione ai danni della sua compagna di 40 anni. L’episodio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia, ha richiesto l’intervento immediato dei militari della Stazione locale insieme al supporto dell’Aliquota Radiomobile, scattato a seguito della chiamata d’aiuto lanciata dalla vittima. L’intervento delle forze dell’ordine e le condizioni della donna. Una volta giunti sul luogo del conflitto, gli operatori hanno constatato la presenza di evidenti segni fisici di violenza sulla donna. La quarantenne è stata prontamente soccorsa e trasferita presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta, dove i medici hanno prestato le necessarie cure per le lesioni riportate, che sono risultate non gravi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellaneta, arrestato il 42enne: finisce la serie di violenze Castellaneta, aggredisce la compagna: arrestato 42enneTarantini Time QuotidianoNotte di tensione a Castellaneta, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 42enne del posto, ritenuto presunto... Leggi anche: Furti in serie tra Genova e Sanremo, arrestato 42enne travestito da corriere: come agiva