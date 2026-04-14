Castel Fusano per la riforestazione fuori stagione è ora corsa contro il tempo

La riforestazione della pineta di Castel Fusano non è ancora iniziata, anche se il progetto è finanziato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La tempistica stringe, poiché l’operazione deve essere completata entro il 30 giugno 2026. La fase di avvio è ancora in attesa, mentre il tempo a disposizione si riduce rapidamente. La questione riguarda una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze previste.

La riforestazione della pineta di Castel Fusano non è ancora partita. Il tempo però per portarla a compimento è poco: l’operazione è finanziata con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi, inevitabilmente, va conclusa entro il 30 giugno del 2026.I bandi PNRR per riforestare Roma“Il 17.🔗 Leggi su Romatoday.it

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