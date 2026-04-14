Cassazione | sanzione universitaria confermata no alla parità fittizia

La Cassazione ha confermato la sanzione inflitta a un dipendente universitario, che aveva ricevuto una multa equivalente a quattro ore di retribuzione. Il ricorso presentato dal dipendente è stato respinto, mantenendo così la decisione precedente. La vicenda riguarda un procedimento disciplinare in ambito accademico, senza che siano state riconosciute parità o trattamenti equivalenti tra le parti coinvolte.

Un dipendente universitario ha perso il ricorso davanti alla Cassazione dopo essere stato sanzionato con una multa pari a quattro ore di retribuzione. Il provvedimento disciplinare, scaturito da gravi irregolarità nella gestione delle tasse degli studenti, è stato confermato nonostante il lavoratore lamentasse un trattamento diverso rispetto ai colleghi coinvolti nello stesso episodio. La vicenda nasce da una serie di errori amministrativi legati al rilascio di attestazioni di pagamento. Un funzionario dell’ateneo aveva emesso diverse quietanze per le tasse degli iscritti ai corsi, nonostante i fondi non risultassero effettivamente accreditati alla data della firma dei documenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: sanzione universitaria confermata, no alla parità fittizia Società e presunta intestazione fittizia: la Cassazione chiude il processoLa Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura generale di Bari. Audio Sangiuliano-moglie, annullata la sanzione a Report: il Garante alla Privacy valuta il ricorso in CassazioneIl Garante per la Privacy «prende atto della sentenza con cui il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione irrogata alla Rai per la diffusione...