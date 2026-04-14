La Corte d’Appello del Secondo Circuito di New York ha deciso di bloccare i ricorsi relativi alla nazionalizzazione della compagnia petrolifera YPF, interrompendo temporaneamente le controversie legali tra l’Argentina e le parti coinvolte a livello internazionale. La decisione riguarda le procedure giudiziarie che coinvolgono l’azienda e le richieste di risarcimento avanzate da alcuni investitori. La procedura giudiziaria resta sospesa fino a ulteriori decisioni.

La Corte d’Appello del Secondo Circuito di New York ha bloccato i ricorsi legati alla nazionalizzazione della compagnia petrolifera Ypf, congelando il contenzioso internazionale che vede l’Argentina coinvolta. La decisione giudiziaria interrompe le procedure relative all’esproprio avvenuto nel 2012, stabilendo che non è opportuno procedere con ulteriori impugnazioni finché il quadro normativo e legale non sarà pienamente definito. Blocco dei crediti e annullamento della condanna da 16 miliardi. Il provvedimento arriva dopo una sentenza precedente che aveva già cancellato la sanzione da 16 miliardi di dollari imposta a Buenos Aires. Con questo nuovo passo, il tribunale ha anche disposto l’annullamento dell’udienza prevista per i prossimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso YPF: gli USA bloccano i ricorsi e salvano l’Argentina

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