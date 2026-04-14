Caso Meldola | l’infermiera non esiste la Fnopi scende in campo

La Federazione nazionale delle professioni infermieristiche ha pubblicato una nota ufficiale per precisare che la persona coinvolta nelle indagini sui decessi avvenuti in un’ambulanza a Meldola non è un’infermiera. La comunicazione si aggiunge alle informazioni già diffuse riguardo alla vicenda, che ha attirato l’attenzione mediatica e delle autorità. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulla posizione del personale coinvolto o sulle modalità dell’incidente.

La Federazione nazionale delle professioni infermieristiche ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la reale identità professionale della persona coinvolta nelle indagini relative ai decessi avvenuti in un’ambulanza a Meldola. Secondo quanto comunicato dall’organismo nazionale, Spada non risulta iscritta all’Albo e non possiede l’abilitazione necessaria per esercitare come infermiere, avendo mancato i percorsi accademici e i requisiti legali previsti dalla normativa vigente. Identità professionale e tutela del sistema sanitario. L’attribuzione errata di una qualifica sanitaria rappresenta una problematica che la Federazione nazionale intende affrontare con estrema fermezza, avendo già attivato il proprio ufficio legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Meldola: l’infermiera non esiste, la Fnopi scende in campo Leggi anche: Meloni scende in campo. Ma scoppia il caso Bartolozzi A Lecco il caso dell'imam che non esiste: scontro a tutto campo tra Lega e AVSDomenica di passione politica a Lecco, una di quelle giornate in cui la campagna elettorale perde ogni residuo di flemma primaverile e si trasforma...