Caso carburanti | il Riesame annulla le sanzioni per l’imprenditore

Il Tribunale del Riesame di Catania ha deciso di annullare le sanzioni interdittive che erano state applicate a un imprenditore coinvolto in un caso relativo ai carburanti. La decisione riguarda l’amministratore di una società operante nel settore e si basa su una valutazione delle prove e delle accuse presentate durante il procedimento. La revoca delle sanzioni permette all’imprenditore di riprendere l’attività senza restrizioni.

Il Tribunale del Riesame di Catania ha disposto la revoca delle sanzioni interdittive che pesavano su Armando Grillo, amministratore della Fratelli Grillo S.r.l., annullando il divieto di gestire attività imprenditoriali e ricoprire ruoli direttivi per nove mesi. La decisione giunge dopo l’impugnazione contro l’ordinanza del GIP, inserita in un filone investigativo della Guardia di Finanza riguardante presunte irregolarità nella commercializzazione di carburanti e nell’evasione delle accise. L’iter giudiziario e le motivazioni del Tribunale del Riesame. La vicenda si è snodata attorno alle accuse mosse nei confronti dell’ingegnere Grillo, accusato di aver preso parte a un meccanismo volto alla cessione di gasolio agricolo attraverso società terze, con una destinazione finale dei prodotti diversa da quella dichiarata ufficialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso carburanti: il Riesame annulla le sanzioni per l’imprenditore Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euroAccolto il ricorso della difesa: il denaro era stato sequestrato al cognato del mafioso Carmelo Vetro durante le perquisizioni nell’ambito... Vip Motors, il Riesame scarcera l'imprenditore Alessandro AgrestiArrestato il 29 gennaio, con le accuse di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, è stato scarcerato Alessandro Agresti. Caro carburanti, Codici: senza motivazioni valide, le compagnie devono rimborsare i passeggeri in caso di volo cancellato https://www.policorotv.it/index.php/18528-caro-carburanti-codici-senza-motivazioni-valide-le-compagnie-devono-rimborsare-i-passegg - facebook.com facebook La Francia e 100% indipendente ne settore elettrico. La dipendenza ce l’ha per i carburanti, non a caso il piano per loro è quello di elettrificare. x.com