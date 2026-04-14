In una giornata, venti pronunciamenti di condanna nei confronti del Ministero sono stati emessi dal Tar riguardo alla questione della Carta del docente. La vicenda, che riguarda i provvedimenti legati a questa misura, prosegue con decisioni giudiziarie che coinvolgono direttamente le istituzioni pubbliche. Le sentenze si sono susseguite nel corso della giornata, evidenziando un intervento deciso da parte del tribunale amministrativo sulla materia.

La vicenda della Carta del docente continua a produrre effetti concreti nelle aule dei tribunali amministrativi. Le ultime decisioni dei Tar confermano un orientamento sempre più netto: il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve dare esecuzione alle sentenze già passate in giudicato e procedere al pagamento del bonus da 500 euro anche a favore dei docenti precari.In diversi procedimenti “gemelli”, che coinvolgono gruppi numerosi di insegnanti, i giudici hanno imposto tempi stringenti per l’adempimento, rafforzando l’idea che il diritto riconosciuto non possa restare solo sulla carta. La questione, ormai, non riguarda più il riconoscimento del bonus, ma la sua effettiva liquidazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta docente, il Tar stringe sul Ministero: 20 condanne in un giorno

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Ministero insolvente, deve pagare la carta del docente a più di 100 prof: vinti ricorsi gemelli al TarANCONA – Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha un mese di tempo per pagare la Carta del docente a più di cento insegnanti delle Marche.

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