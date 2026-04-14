Carrick critica una delle peggiori decisioni dopo il cartellino rosso di Martinez

Durante la partita tra Manchester United e Leeds United, l’ex calciatore e attuale commentatore ha criticato la decisione dell’arbitro di estrarre il cartellino rosso a Martinez, ritenendola particolarmente discutibile. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e analisti, mentre i protagonisti in campo hanno continuato la partita senza ulteriori sanzioni. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Manchester United, che ha subito l’espulsione del difensore.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Michael Carrick ha definito la decisione di espellere Lisandro Martinez nella sconfitta del Manchester United contro il Leeds United “una delle peggiori che abbia mai visto”. Lunedì i Red Devils sono stati sconfitti per 2-1 all’Old Trafford, con Noah Okafor che ha segnato una doppietta nel primo tempo per gli ospiti. Dopo aver vinto sei delle prime sette partite di Premier League con Carrick al suo ritorno (1 pareggio), lo United ha vinto solo una delle ultime quattro (P1 S2). Martinez ha ricevuto l’ordine di marcia al 56? a seguito di una revisione del VAR, penalizzato per comportamento violento dopo aver tirato i capelli a Dominic Calvert-Lewin.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Carrick critica “una delle peggiori” decisioni dopo il cartellino rosso di Martinez Carrick si arrabbia per “una delle peggiori decisioni” durante la sconfitta del Manchester United contro il Leeds2026-04-14 00:01:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Michael Carrick ha lanciato un feroce attacco agli arbitri dopo la... Harry Maguire accusato dalla FA dopo il cartellino rosso del Bournemouth2026-04-01 18:53:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.