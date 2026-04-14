Negli ultimi giorni, il calcio spagnolo ha attirato l'attenzione su un episodio riguardante Carlos Espí, il quale ha rifiutato un trasferimento al Real Madrid. La decisione ha suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il Levante, squadra in cui gioca, si trova al centro di questa situazione. In meno di due mesi, la vicenda ha portato alla ribalta un giocatore che fino a poco tempo fa era poco conosciuto.

2026-04-14 17:02:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Meno di due mesi fa, quasi nessuno – a parte i levantinisti – sapeva chi fosse. Carlos Espi anteriore Rivelazione della Liga su cui si fonda la fede di Granota nella salvezza. Prima della partita contro il Getafe l’attaccante nato a Taverne della Valldigna (Valencia) Nel 2005 chiese a tutti i suoi compagni di essere nella foto con il premio di giocatore del mese della Liga di marzo: “Ho detto loro di venire perché è di tutti. Avevo sempre la pelle d’oca”, ha spiegato il ragazzo che compie 21 anni a luglio. Successivamente è stata segnata un’altra grande partita e la partita si è decisa con una gol di testa all’81esimo minuto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Carlos Espí e il ‘no’ al Real Madrid che fa sognare il Levante

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Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuroVinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo.